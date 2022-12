2022 part, 2023 vient: Le Groupe Leral Médias vous souhaite une bonne et heureuse année, DEWENATI! L'année 2022 s'achève. Nous respectons la coutume en priant d'abord pour nos morts. Puisse le Grand Maître de l'Univers, notre créateur, les accueillir dans son Paradis Céleste.

LERAL, terme d'origine wolof ayant plusieurs significations selon le contexte, est beaucoup plus usité comme signifiant "Éclairer".

Nos trois (3) supports audiovisuels, LERAL TV, LERAL FM et LERAL.NET traduisent à satiété notre volonté d'informer juste et vrai, de connecter les populations aux réalités sociétales et de servir de "filtre" entre l'émetteur et le récepteur.



L'an 2022 a été fructueuse pour le groupe LERAL MÉDIA.



L'entrée dans le bouquet Canal Plus Afrique a été la cerise sur le gâteau. Désormais, votre télévision préférée est accessible sur le canal 221. 221 comme l'indicatif du Sénégal, nous pourrions sans prétention aucune affirmer que LERAL, c'est le Sénégal (LERAL Moy Sénégal). Nous sommes aussi présents sur la TNT canal 33, le bouquet d'Orange canal 8, le bouquet Startimes et sur Eutelsat.



La radio n'est pas en reste car diffusée sur 4 régions en si peu de temps (Dakar, Ziguinchor, Kaolack et Diourbel) avec des relais jusque dans les villages les plus reculés. Une extension nationale est prévue au courant de l'année 2023.



Enfin, le site internet, notre bébé, car présent sur le paysage médiatique depuis 2008, n'est plus à présenter avec des informations en temps réel doublé d'une fiabilité à toute épreuve.

Lea force du groupe repose essentiellement sur le dévouement et le professionnalisme de son capital humain. Aux collaborateurs internes comme extérieurs, rien n'aurait été possible sans vous, sans votre courage et votre sens du devoir. Chapeau bas !



Nous remercions nos partenaires commerciaux qui nous ont fait confiance.



Cette nouvelle année 2023 constituera un tournant majeur pour le groupe avec une grille de programmes TV et Radio adaptée aux besoins des populations. Nous sortons des sentiers battus et vous accompagneront dans vos rêves les plus osés et les plus fous.

Visites de proximité, spectacles, talk show, etc. Rien ne sera de trop pour vous épater et être plus proche de vous.



Que cette nouvelle année 2023 vous apporte, chers lecteurs, téléspectateurs et auditeurs, de la joie, une santé à toute épreuve et du bonheur, que du bonheur, rien que du bonheur.



Déwénati. Bonne année.

La Direction Générale

