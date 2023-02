23e édition de la CAN U20 de foot : Le coup d’envoi sera donné le 19 février en Égypte Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Février 2023 à 23:36 | | 0 commentaire(s)|

Le coup d’envoi de la compétition sera donné le 19 février 2023 avec le match d’ouverture entre l’Égypte, pays hôte, et le Mozambique, pays d’Afrique australe, au Cairo International Stadium à 16h00 heure locale (14h00 Gmt). Le Sénégal affrontera le Nigeria au second match de la compétition. Les « Lionceaux » sont déjà à Tunis […] Le coup d’envoi de la compétition sera donné le 19 février 2023 avec le match d’ouverture entre l’Égypte, pays hôte, et le Mozambique, pays d’Afrique australe, au Cairo International Stadium à 16h00 heure locale (14h00 Gmt). Le Sénégal affrontera le Nigeria au second match de la compétition. Les « Lionceaux » sont déjà à Tunis pour disputer leurs deux matches amicaux contre les « Aiglons de Carthage », samedi 11 et mardi 14 février, avant de rallier l’Egypte. Les garçons du coach Malick Daff, finalistes de la dernière édition, ont l’ambition de se surpasser cette fois-ci et inscrire leur nom au palmarès du football continental. C’est fort de cet objectif qu’ils ont quitté, mercredi dernier, Dakar, pour Tunis afin de s’acclimater. Les « Lionceaux » entendent succéder logiquement aux « Aiglons du Mali », détenteurs du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations. Après les avoir battus au tournoi de l’Ufoa, les jeunes Sénégalais savent à quoi s’en tenir même si les champions en titre ne voudront pas lâcher du lest. Mais aussi en face, des prétendants sont nombreux à vouloir monter sur le podium. L’Egypte avec ses jeunes « Pharaons » dotés de 4 trophées est un gros morceau. Les « Lionceaux » comptent les défier dans le groupe A qu’ils partagent pour mettre un terme à leur palmarès vierge en Afrique. Après trois finales jouées, les garçons de Malick Daff peuvent cette fois-ci valoir satisfaction à leur peuple. À suivre aussi le Nigeria, présent dans ce groupe et qui est le leader de la catégorie U20 avec 7 couronnes. Le Mozambique, quant à lui, s’invite pour la première fois dans la compétition et peut se présenter en jeune loup aux dents longues. Dans le groupe B, l’Ouganda, la Centrafrique, le Soudan du Sud et le Congo devront ferrailler pour se tirer d’affaire. Les chocs d’ambitions ne manquent pas dans ce groupe dont seul le Congo a eu inscrire son nom au palmarès de cette compétition en 2007. Dans le groupe C constitué de la Gambie, de la Tunisie, du Bénin et de la Zambie, il faut s’attendre à une grande bataille pour s’octroyer les tickets du second tour. La Zambie, unique formation qui est parvenue à monter sur le podium en 2017, devra se tenir prête pour faire face aux assauts de ses adversaires. Elle qui était à Thiès, au Sénégal, pour tester ses ardeurs, compte rééditer l’exploit d’il y a cinq ans. En attendant, la Confédération africaine de football, la Fédération égyptienne de football (Efa) et le Comité d’organisation local (Loc) sont dans le dernier virage des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations U20 TotalEnergies. Il s’agit là de l’un des événements phares du football africain pour les jeunes. Et trois stades sont retenus pour accueillir la compétition du 19 février au 11 mars 2023. Il s’agit du Cairo international stadium (capacité de 75 000 places), du Suez Canal Authority Stadium (Capacité de 21 000 places) et du stade d’Alexandrie (20 000 places). Cheikh Malick COLY Les groupes : Groupe A : Égypte, Mozambique, Sénégal, Nigeria.

Groupe B : Ouganda, République centrafricaine, Soudan du Sud, Congo.

Groupe C : Gambie, Tunisie, Bénin, Zambie.



Source : Source : https://lesoleil.sn/23e-edition-de-la-can-u20-de-f...

Accueil Envoyer à un ami Partager