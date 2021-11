24h après leur disparition: Les filles du député et maire de Keur Massar, Moustapha Mbengue, retrouvées Leral écrivait il y a quelques heures, que les filles de l'Honorable député et maire de Keur Massar, Moustapha Mbengue, avaient disparu, enlevées par une dame. Plus de peur que de mal, elles ont été retrouvées, nous signale-t-on.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Novembre 2021 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

Après 24 heures de stress, la famille du député maire, Moustapha Mbengue, de Keur Massar, peut retrouver le sourire, pousser un ouf de soulagement et dormir du sommeil du juste.



En effet, après avoir été enlevées par une dame qui avait l'habitude de venir chez eux pour solliciter de l'aide du parlementaire, elles ont été retrouvées, saines et sauves, a-t-on signalé à Leral.

