25 femmes tuées entre janvier et octobre 2022: les féministes exigent un tribunal pénal... Rédigé par leral.net le Samedi 29 Octobre 2022 à 23:59 | | 0 commentaire(s)| Le Collectif des Féministes du Sénégal, mis en place ce samedi, par la voix de Mamito, porte parole, veut l'érection d'un tribunal pénal féministe, à cause de la recrudescence des féminicides. A l'en croire, 25 femmes ont été tuées entre janvier et octobre 2022. "hormis les féministes, aucune voix ne se lève pour dénoncer ces faits. Ni les autorités, ni les politiques. Et nous attendons qu'un cas latent devant la justice se décante", a déclaré Mamito, faisant allusion au procès de Sonko qui l'oppose à Adji Sarr.



