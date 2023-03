27ème édition des Kamils de Saint-Louis: L'héritage légué par Golbert Diagne perpétué

Dans la ferveur et la communion, des milliers de personnes, venues de tous les 33 quartiers et autres communes du département de Saint-Louis, ont participé au récital de coran et aux prières formulées pour les disparus. Cet événement religieux qui occupe depuis plus de 20 ans une place de choix dans l'agenda culturel de la vieille cité et repris dans certaines autres régions du pays, selon l'imam Ratib de la grande mosquée de Saint-Louis Cheikh Tidiane Diallo qui présidait la cérémonie de prière, a démarré aux cimetières de Marmiyal et se poursuivra dimanche prochain à Thiaka Ndiaye.



Durant cette journée, les populations venues très nombreux répondre à l'appel, ont formulé des prières pour le repos de l'âme des disparus et surtout pour celui de l'initiateur Alioune Badara Diagne '‘Golbert’'. Ce dernier, qui était une fierté de toute une région, était l'absent le plus présent de cette 27ème édition.



Et sa famille à qui, il a légué l'héritage, continue d'organiser les Kamils, qui se sont déroulés en présence du premier magistrat de la ville Amadou Mansour Faye qui, face à la presse, a sollicité des prières pour une paix durable au Sénégal avant de laisser entendre qu'Alioune Badara Diagne était un grand rassembleur et que son nom restera, à jamais, gravé dans la mémoire des populations saint-louisiennes.



Adama Sall (Saint-Louis)