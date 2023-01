28ème édition du Fespaco : Une dizaine de films sénégalais dans la sélection officielle Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2023 à 13:24 | | 0 commentaire(s)|

La Délégation générale du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) a dévoilé, hier, la sélection officielle de la 28ème édition prévue du 25 février au 04 mars au Burkina Faso. Le Sénégal y sera représenté par plus d’une dizaine de films. À moins de deux mois de l’ouverture du Festival […] La Délégation générale du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) a dévoilé, hier, la sélection officielle de la 28ème édition prévue du 25 février au 04 mars au Burkina Faso. Le Sénégal y sera représenté par plus d’une dizaine de films. À moins de deux mois de l’ouverture du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), qui aura lieu du 25 février au 04 mars, la Délégation générale vient de publier la sélection officielle de cette 28e édition. Le cinéma sénégalais sera largement représenté, cette année, dans cette grand-messe du septième art. Au total, 12 films du pays ont été retenus dans la sélection officielle du Fespaco 2023, qui porte sur le thème : « Cinéma d’Afrique et culture de la paix ». Dans la compétition fiction long métrage, « Xalé, les blessures de l’enfance » de Moussa Sène Absa tentera de remporter l’Étalon d’or de Yennenga. De son côté, « Astel » de Ramata-Toulaye Sy a été choisi dans la catégorie court métrage de fiction. « Doxandem, les chasseurs de rêves » de Saliou Sarr et « L’argent, la liberté, une histoire du franc Cfa » de Katy Léna Ndiaye, figurent dans la catégorie long métrage documentaire. Dans les courts métrages documentaires, l’on retrouve « Xaar Yàlla/ Waiting for God documentaire de Mamadou Khouma Guèye. Le documentaire d’Alain Gomis « Rewind & Play » et celui d’Alassane Diago « Maayo Woona Keerol (Le fleuve n’est pas une frontière) » vont concourir dans la section parallèle Panorama. « Dent pour dent », long métrage fiction de Mamadou Ottis Ba et « Le mouton de Saada », long métrage fiction de Pape Bounam Lopy, ont été sélectionnés dans la section Perspectives. Pour ce qui est des séries télévision, « Yaay 2.0 » de Serigne Ababacar Ba portera le drapeau du Sénégal. Enfin, dans la catégorie Films des écoles, l’on note la présence de deux films sénégalais : « 07-Mars » de Alioune Fall, étudiant à l’École supérieure des arts visuels de Marrakech (Esav), et « Au fil du temps » de Fassar Maurice Sarr, étudiant dans le même établissement. Ibrahima BA



Source : Source : http://lesoleil.sn/28eme-edition-du-fespaco-une-di...

