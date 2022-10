2ème édition CSEA: réflexion sur l'Afrique désirée par les africains en ce 21ème siècle

La deuxième édition de la conférence sur la souveraineté économique en Afrique est lancée ce mardi. A cette occasion, des sommités intellectuelles venues de tous les coins du globe se sont penchées sur le thème : « Faire face à la crise socio-écologique : l’actualité de la déconnexion et la question des réparations globales ». Il s’agira ainsi de mobiliser et de rassembler, dans une perspective internationaliste et de solidarité, les chercheurs, militants et décideurs publics, afin de réfléchir sur l’Afrique dans laquelle nous souhaitons vivre au 21e siècle.