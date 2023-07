3 jours de grève des Tata : Une aubaine pour les jakatamens et les charretiers Si les travailleurs de l'Aftu et leur patron ne trouvent pas un terrain d'entente, les 3 jours de grève des tatas vont profiter aux jakartamens et aux charretiers. Les jakartamens et les charretiers sont sans nul doute en train de prier pour que les travailleurs de l'Aftu ne trouvent pas de terrain d'entente avec leurs patrons.

Comme à chaque grève des travailleurs de ces moyens de transport en commun, les conducteurs de Jakarta en profitent pour se faire plus de recettes. Idem pour les charretiers, qui abandonnent le transport des bagages pour celui des personnes.



Les grévistes des Tatas réclament des contrats, une prise en charge médicale et une augmentation de salaires, d'autant plus que les tickets de transports des véhicules qu'ils conduisent ont connu une hausse.



Pendant trois jours, à partir d’hier lundi 24 juillet 2023, les travailleurs d'Aftu ont décidé de mettre les moteurs de leurs véhicules à l'arrêt. Les travailleurs disent protester contre la précarité de leur condition de travail.



Sans contrat et mal payés, ils avertissent que leur mouvement d'humeur peut dépasser les trois jours annoncés si leurs patrons ne réagissent pas favorablement à leurs revendications contenues dans la plateforme commune.



La grève des travailleurs de l'Aftu qui risque de perturber le transport urbain intervient au moment où les pères de familles assommés par les dépenses de la Tabaski, sont à la recherche de poulets pour la Tamkharit.

