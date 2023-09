3 responsables de Pastef Louga écopent de 3 mois de prison avec sursis

Le vent de décrispation du champ politique continue de souffler. Hier, neuf patriotes incarcérés depuis le mois de juin à Louga ont humé l’air de la liberté. Le coordonnateur communal de Pastef, Diack Sarr, le chargé de la massification, Abass Boubou Ndiaye et Djiby Ndour ont été attraits devant la barre du tribunal de grande instance de Louga. Au terme de l’audience, les responsables de Pastef sont condamnés à 3 mois de prison avec sursis, rapporte L'As.



Le député Cheikh Thioro Mbacké renseigne aussi que 6 autres patriotes ont obtenu une liberté provisoire. Il faut rappeler que le coordonnateur communal de Pastef, Diack Sarr, le chargé de la massification, Abass Boubou Ndiaye et Djiby Ndour avaient observé une grève de la faim à la maison d’arrêt et de correction (Mac) de Louga après l’arrestation de Sonko