31e Sommet de la Ligue Arabe : le discours du Président de la République du Sénégal, Macky Sall, Président en exercice de l’Union Africaine

Excellence, Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, cher frère,

Majestés,

Excellences Messieurs les Chefs d’Etats et de Gouvernement,

Altesses, Mesdames, Messieurs les Ministres,

Mesdames, Messieurs,



Au nom de l’Union Africaine, je vous remercie, cher frère, Président Abdelmadjid Tebboune, pour votre aimable invitation et l’accueil convivial qui nous a été réservé à l’occasion de ce 31e Sommet de la Ligue Arabe.



J’apporte le salut fraternel de l’Afrique à tous les frères et sœurs représentants du monde arabe ici réunis.



En cette date symbolique du 1er novembre, marquant le 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution algérienne, je rends hommage à vos héros et héroïnes qui ont consenti des sacrifices immenses pour la défense de la liberté ; à l’image de l’illustre Emir Abdelkader.



Voilà ce qui nous rappelle le fondement de la solidarité afro-arabe, tissée dans des valeurs partagées de culture et de civilisation et dans notre lutte solidaire pour la libération de nos peuples.



Le Maghreben est le trait d’union qui nous rend inséparables les uns des autres.

Depuis le premier Sommet afro-arabe du Caire, il y a 45 ans, nous cheminons ensemble pour la défense de nos idéaux et intérêts communs, dont la cause palestinienne, une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, et la promotion de la coopération afro arabe.



Je salue, à cet égard, la précieuse contribution dela Banque Islamique de Développement et de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique.

Il est vrai qu’en matière de coopération économique, de commerce et d’investissement, nous pouvons et devons encore mieux faire.



Les leçons tiréesde la pandémie COVID-19, l’impact de la guerre en Ukraine, de même que la création de la Zone de libre-échange continentale africaine devraient nous inciter à mieux coopérer dans des domaines clefs comme l’agriculture, les infrastructures, les mines, l’énergie, le numérique, la finance, ainsi que l’industrie pharmaceutique et médicale.



Je lance un appel pressant à tous nos partenaires du monde arabe, y compris le secteur privé, afin que nous poursuivions nos efforts communs dans ce sens, en tirant avantage de nos complémentarités.



Il est tout aussi important que nous restions engagés ensemble dans la défense de nos valeurs partagées de culture et de civilisation contre certaines tendances qui veulent ériger des pratiques locales en normes civilisationnelles universelles.



Vive l’amitié et la coopération afro arabes !



Je vous remercie et souhaite plein succès aux travaux du 31e Sommet de la Ligue Arabe.