33e édition de la journée de l'enfant: Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique au cœur des échanges

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2023

Le ministère de la Justice, par le biais de la Direction de la Protection Judiciaire et Sociale (DPJS), célèbre la 33e édition de la journée de l'enfant. Le thème choisi pour célébrer cet événement est :"Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique". Sous le haut patronage du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, et en présence d'importants acteurs sociaux, des forums ont eu lieu les 14 et 15 juin pour débattre de ce thème et relever les défis liés à la création d'un monde numérique plus sûr.