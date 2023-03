34ème CAN en Côte d’Ivoire: La Caf confirme les dates du 13 janvier au 11 février 2024

La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies « Côte d’Ivoire 2023 » se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024. La Confédération africaine de football a officialisé les dates via un communiqué. La Confédération africaine de football a confirmé, dans un communiqué les dates et horaires des matches de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies […]

La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies « Côte d’Ivoire 2023 » se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024. La Confédération africaine de football a officialisé les dates via un communiqué.

La Confédération africaine de football a confirmé, dans un communiqué les dates et horaires des matches de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies « Côte d’Ivoire 2023 ». Selon l’instance dirigeante du football continental, « le coup d’envoi de la plus grande compétition africaine sera donné le 13 janvier 2024. La finale aura lieu le 11 février 2024 ». Le match d’ouverture aura lieu le 13 janvier prochain au stade Alassane Ouattara d’Ebimpe, à Abidjan. Selon le communiqué, « c’est sur la base des premières estimations que la Caf prévoit des audiences télévisées et des fréquentations de stade record pour la Can TotalEnergies 2023 ». Pour autant, la Caf soutient qu’un intérêt sans précédent se dessine de la part des détenteurs de licences de droits médias mondiaux. Ainsi, le tournoi de quatre semaines, opposant les 24 meilleures nations d’Afrique, s’achèvera officiellement le 11 février 2024. Il s’agira de la 34e édition du tournoi qui revient en Côte d’Ivoire pour la deuxième fois après 1984, où le Cameroun avait remporté la compétition pour la première fois.

Par ailleurs, les éliminatoires de la Can TotalEnergies 2023 approchent de leur terme, et la route vers la Côte d’Ivoire se dessine peu à peu. Le monde entier se prépare au plus grand spectacle de football d’Afrique. À l’issue de la quatrième journée de qualification qui avait eu lieu en début de cette semaine, six pays ont obtenu leur place pour le tournoi final, rejoignant ainsi le pays hôte, la Côte d’Ivoire. Il s’agit de l’Algérie, du Maroc, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie, du Burkina Faso et du Sénégal, champion d’Afrique. « Comme on a pu le constater lors des dernières compétitions, la Caf a fait des pas de géant pour améliorer l’expérience des téléspectateurs et des spectateurs dans les stades lors de ses compétitions grâce à l’introduction d’une technologie de diffusion de pointe et à l’engagement numérique, ce qui permet d’obtenir un produit de classe mondiale consommé en temps réel à l’échelle mondiale », a soutenu le Secrétaire général de la Caf, Véron Mosengo-Omba.

La Caf a également confirmé que le tirage au sort officiel de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies « Côte d’Ivoire 2023 » aura lieu en septembre prochain. La date et le lieu seront confirmés ultérieurement. « Avec la croissance rapide de l’intérêt mondial pour les compétitions de la Caf enregistrée au cours des derniers mois, la Caf prévoit des audiences télévisées mondiales et des affluences record dans les stades pour l’édition de l’année prochaine de sa compétition phare, un évènement qui détient également le palmarès de l’évènement le plus important d’Afrique », a-t-il précisé.

Cheikh Malick COLY

Source : https://lesoleil.sn/34eme-can-en-cote-divoire-la-c...