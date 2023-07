3e édition du Forum de la PME sénégalaise: Amadou Ba, premier Ministre encourage la labélisation des PME Le Premier Ministre Amadou BA a présidé ce jeudi 13 juillet 2023 la 3 ème édition du Forum de la PME sénégalaise organisé par l’Agence de Développement et Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME). Le Directeur général de l’ADEPME, Idrissa DIABIRA s’est réjoui de l’engouement que suscite le Forum avec plus de 3900 inscrits et 1200 B2B qui vont se dérouler durant les trois jours à venir.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2023 à 17:54 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de l’ADEPME, Idrissa DIABIRA a ensuite salué la pertinence du lancement de la plateforme du Guichet Unique de Financement (GUF) pour les PME. D’autres partenaires comme M. Adama Lam du CNE, le représentant de la BHS Bocar SY ont abondé dans le même sens et réaffirmé leur engagement auprès de l'Etat.



Ainsi, le Premier Ministre Amadou Ba, procédant au lancement officiel du Forum est revenu sur l’objectif de cette 3ème édition qui est « de construire les conditions d’un financement massif et sécurisé des PME par le biais du Guichet unique d’accès au financement et de l’engagement des acteurs de l’écosystème d’accompagnement" à travers les « Concertations nationales du financement ».



Dans cette même veine, le Chef du Gouvernement a salué la plateforme Guichet Unique de Financement (GUF) qui « permet de labelliser les PME afin de corriger l’asymétrie d’information avec les banques. » Selon le Premier Ministre « le Guichet unique, qui mobilise plus de 300 acteurs publics et privés, permet d’interconnecter le dispositif de financement des PME grâce à une démarche codifiée, standardisée et certifiée, suivant les référentiels internationaux. Ce qui en facilite la reconnaissance par le secteur financier.



Le Forum de la PME sénégalaise, lancé en 2017 puis réédité en 2019 est un rendez-vous incontournable pour les petites et moyennes entreprises.



Pour rappel, le thème de cette édition s’intitule : « Accès au financement et développement des PME ». Enfin, durant ces trois jours à venir 6 panels et 20 ateliers seront tenus, pour permettre aux petites et moyennes entreprises d’accéder aux financements.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook