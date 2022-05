3e mandat / Abdou Latif Coulibaly : "plusieurs pays au monde ne limitent pas les mandats… »

"Il y a plus de pays au monde qui ne limitent pas les mandats que ceux qui en limitent« . C’est l’avis du secrétaire général du gouvernement. Dans un entretien avec WalfQuotidien, Abdou Latif Coulibaly ne souhaite pas s’exprimer sur la question brûlante d’un éventuel troisième mandat de Macky Sall. Et aussi, il soutient par ailleurs « comprendre le président SALL qui a suggéré l’idée de mandats illimix ».



« C’est quand même parfois injuste que quelqu’un exprime ses propres convictions et que cela soit mal perçu.



Encore une fois ce n’est pas un crime de dire aujourd’hui que je ne suis pas contre la limitation des mandats. Parce qu’il y a des gens qui ont cette théorie. Le peuple limite lui-même un mandat. En quoi c’est plus noble de dire qu’on limite les mandats ? », s’interroge le journaliste.