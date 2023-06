3ème candidature de Macky Sall : le DG de l'AIBD recence sénégalais tous pour le 2ém quinquennal. Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2023 à 00:05 | | 0 commentaire(s)|

Cela fait quelques semaines que le directeur général de l’AIBD, Abdoulaye Dièye, a lancé sa nouvelle vision intitulée « 1 million de raisons de continuer avec Macky Sall. 1 million de signatures », et qui consiste à collecter l’avis positif d’un million de sénégalais sur la troisième candidature du chef de l’État. Pour ce dernier, le résultat recueilli a largement dépassé ses attentes, nourrissant beaucoup d'espoir pour notre pays, car cette sublime marque d'approbation a montré que la majorité silencieuse des Sénégalais est engagée dans la dynamique de renouveler le pacte de confiance liant le Sénégal au Président Macky Sall. Ainsi, même si pour l’instant l’objectif n’est pas encore atteint, Abdoulaye Dièye a pu collecter plus de 800.000 signatures partout dans le pays et dans la diaspora. « Chaque signature porte un vœu et un espoir lucide de lendemains heureux. Nous parlons du pays réel et non de celui-là virtuel des professionnels de la manipulation qui répandent la terreur dans les cœurs et les esprits. 800.000 signatures et donc 800.000 raisons de continuer. 800.000 raisons de désarmer la haine, de préserver ce beau Sénégal, pays de paix et de dialogue », assure-t-il. Durant ce mois de juillet, Abdoulaye Dièye compte atteindre le million de signatures et ainsi consolider la candidature du chef de l’État...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/3eme-candidature-de-Mack...

Accueil Envoyer à un ami Partager