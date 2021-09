3eme édition du Concours Huawei Ict : 188 étudiants certifiés depuis 2018

Dans le cadre de la coopération sino-sénégalaise, la cérémonie d’ouverture de la 3e édition du concours Huawei Ict s’est tenue, hier, à Dakar. Initiée depuis 2018, cette compétition, s’adressant aux étudiants du Sénégal, a déjà fait l’objet de 3.000 inscrits depuis le début, dont 188 ont été certifiés dans le domaine de l’industrie des technologies […]

Dédié à tous les étudiants inscrits en Technologie de l’information et de la communication (Tic) dans une université ou école de formation au Sénégal, le Concours Huawei Ict Compétition est un bel exemple de la coopération entre Dakar et Pékin dans le secteur du numérique. Depuis 2018, cette compétition qui en est à sa troisième édition, a déjà permis l’inscription de 3.000 étudiants de plus 20 écoles et universités. Parmi-ceux, 188 ont été certifiés et 10 ont bénéficié d’une bourse complète offerte par la Chine.

Cette troisième édition s’inscrit dans cette dynamique d’œuvrer pour la promotion de la certification technologique de l’industrie des technologies de l’information et de la communication. Mais aussi de déceler des talents pour les encadrer et les développer. Après la phase des sélections préliminaires, le concours national a été lancé. Au total, ce sont 100 étudiants qui sont choisis et formés « en amont de leur participation aux examens de certification et à la compétition nationale ». Par la suite, deux équipes seront retenues pour représenter le Sénégal à la compétition régionale en Afrique de l’Ouest.

L’édition 2021 est organisée en partenariat, entre autres, avec la Sonatel, l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie) et Expresso.

Pour le Directeur général de Huawei Sénégal, Nathan Li, ces partenaires offriront des stages aux candidats les plus méritants, en plus de ceux de Huawei. En outre, a-t-il ajouté, avec ces différents partenariats, l’écosystème numérique se renouvelle et se renforce. « Le Sénégal est une véritable locomotive pour le développement des Tic en Afrique de l’Ouest et sur le continent africain », a indiqué M. Li.

Le représentant du Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications s’est félicité de l’engagement de Huawei dans le développement du numérique ainsi que son soutien constant dans le développement socio-économique du pays. « Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, de l’avènement des nouvelles technologies, l’économie numérique s’impose et a un effet d’entrainement sur tous les secteurs de l’économie. L’innovation et l’émergence technologique offrent des opportunités infinies pour accélérer les processus de transformation structurelle et l’atteinte des objectifs de renforcement de la gouvernance institutionnelle… », a souligné Issac Sissokho. Selon lui, ce programme Huawei Ict Compétition est un bel exemple de promotion de l’éducation, de l’apprentissage et du développement par un concours qui permet de déceler de nouveaux talents.

Ibrahima BA

