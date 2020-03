3ème mandat de Macky Sall : Mbaye Ndiaye persiste et signe Sa déclaration faite sur la Tfm, il y a une semaine, affirmant que le président Macky Sall en est à son premier mandat a suscité un tollé, mais Mbaye Ndiaye persiste et signe. Le ministre conseiller qui a pris part, hier, à l’Assemblée générale de la coordination de l’Apr des Parcelles Assainies a réitéré ses propos selon la Rfm, soutenant que « selon la constitution de 2016, le président Macky Sall en est à son premier mandat ». Une déclaration polémique qui a toutefois motivé une vague de désapprobations, venant même du camp présidentiel.

