3ème mandat : la république des lâches et des froussards Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 22:48





La liberté d'expression est l'un des droits fondamentaux de l'homme et du citoyen. L’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 précise que « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression ».La démocratie est fondée sur la primauté du droit et l'exercice des droits de l'homme : chaque citoyen(qu’il soit membre d’un parti politique ou pas) a la liberté de pensée, la liberté d’affirmer des opinions contraires à la majorité et la liberté de porter des jugements éclairés sur la marche des affaires publiques.



Renoncer à cette liberté fondamentale, c’est perdre sa dignité et sa qualité d’homme. Le débat sur le 3ème mandat (un coup d’Etat constitutionnel en gestation qui se terminera par un cuisant échec) a prouvé aux Sénégalais que les membres et partisans du régime de Macky Sall, à quelques exceptions près, sont des lâches et des froussards. En déniant aux membres du régime, le droit de s’exprimer sur le 3ème mandat, Macky Sall a transformé ses partisans en valets. Dans son « D



Entre le relatif confort qui lui est garanti par son maître et sa liberté, l’esclave doté de raison et conscient de sa situation choisit la liberté synonyme de dignité.



Si le silence des membres du régime sur le 3ème mandat est synonyme de lâcheté, de froussardise et de soumission dans sa forme la plus abjecte, il n’empêchera pas aux Sénégalais dignes de dire à Macky Sall, dont le nom est synonyme de mensonge et de félonie : « TCHAO PANTIN » en 2024 !



Car, malgré son âge avancé (59 ans), Macky Sall passe le plus clair de son temps à mentir aux Sénégalais.



