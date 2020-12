Dans les prochaines semaines se feront les premiers essais techniques de la troisième usine de traitement d'eau de Keur Momar Sarr (KMS3). C'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui n'a pas donné de date exacte pour le démarrage des essais. Effectuant ce 8 décembre une visite sur les chantiers du nouveau joyau, il a renseigné sur le niveau d'exécution du projet d'un montant de 284 milliards Fcfa.



"L'usine de traitement est achevée à 93%", a-t-il confié en informant de la pose effective de 216 km de canalisation. Le ministre se dit rassuré du niveau d'exécution du projet qui permettra à terme, l'alimentation en eau potable dans le triangle, Dakar, Thiès et Mbour qui concentre 80% de la demande en eau. Sur la date de démarrage de la production, Serigne Mbaye Thiam se projette dans les 3 prochains mois. "Le gouvernement a demandé aux entreprises et à la SONES de tout faire pour que la production d'eau puisse démarrer au plus tard le 31 mars 2021", a-t-il soutenu.



Le ministre a toutefois précisé que la prochaine phase va concerner le lavage, le rinçage et la désinfection de l'ensemble des canalisations posées. 1 million 300 mille litres d'eau seront utilisés pour la phase d'essai a-t-il ajouté.

