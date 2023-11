40 912 passeports délivrés en 2 mois, la demande explose, Nicaragua en cause

Du 1er septembre au 16 novembre, 40 912 passeports ont été délivrés.



Les demandeurs de passeports explosent. Plusieurs facteurs, dont le phénomène de la ruée vers le Nicaragua en est la cause. A la direction de la police des étrangers et des titres de voyages, 1000 passeports numérisés sont enregistrés par jour. Rien que du 1er septembre au 16 novembre, 40 912 passeports ont été délivrés, soit en deux mois, selon les chiffres dévoilés par ladite direction et repris par L’OBS.



Cette forte tendance est corroborée par les statistiques enregistrées ce jeudi 16 novembre 2023 avec un total de 13600 demandeurs enregistrés et qui sont en cours de traitement. Plus de 1000 dépôts enregistrés par jour et la majorité des demandeurs ont une tranche d’âge entre 20 et 30 ans. Poussant plus loin les statistiques, environ 9000 dossiers sont traités par semaine dans les 15 jours d’enregistrement, 7 ouverts au Sénégal et 8 à l’étranger.



Au Bureau de Dieuppeul et en temps normal, ce sont environ 3500 dossiers traités habituellement par semaine, mais depuis l’avènement de cet afflux massif, le Bureau de Dieuppeul tourne à environ 5000 dossiers par semaine.



Environ 25 à 30 dossiers sont renvoyés quotidiennement en enquête pour annulation.

