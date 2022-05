41 ans après: on attend toujours le "prophète" du reggae pour remplacer Bob Marley Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mai 2022 à 07:49 | | 0 commentaire(s)| Il y a 41 années, disparaissait le célèbre artiste musicien Robert Nesta Marley dit Bob Marley. On attend toujours le "prophète" qui viendra lui reprendre son incontestable trône du roi du reggae. Retour sur le parcours d’un homme engagé, et dont la musique a marqué le monde entier.



