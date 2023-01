480 cantines et étals; 70 magasins consumés au marché Ocass : Les ministres Diome et Fofana à Touba Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Janvier 2023 à 15:43 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome et le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana ont effectué le déplacement, ce dimanche matin à Touba, où le célèbre marché Ocass a connu un violent incendie la veille. Sur place, les deux autorités ont assisté les sinistres du marché, en compagnie des autorités administratives, gouverneur, préfet, sous-préfet, […] Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome et le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana ont effectué le déplacement, ce dimanche matin à Touba, où le célèbre marché Ocass a connu un violent incendie la veille. Sur place, les deux autorités ont assisté les sinistres du marché, en compagnie des autorités administratives, gouverneur, préfet, sous-préfet, maire et des services de sécurités, police gendarmerie et sapeurs-pompiers. Ces derniers sont venus à bout du feu après plus de deux heures de combat, dans la nuit de samedi. Ainsi d’importants dégâts matériels ont été signalés, malgré cette prompte réaction des soldats du feu. Dans la partie du marché Ocass, familièrement appelée « Market bi », des cantines de papeterie de tissus entre autres produits ont été calcinés. Les sapeurs-pompiers alertés ont été confrontés aux difficultés d’accès au site et aux bouches d’incendies. Des noctambules et riverains avaient également venus prêter main forte avec des seaux et bidons d’eau pour combattre le feu. Pour le moment, l’origine de l’incendie n’est pas encore connue, mais les dégâts matériels sont importants. A cet effet, le bilan provisoire fait état de 480 cantines et étals ainsi que 70 magasins consumés par le feu, de l’avis du ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome suite aux informations livrées par le Général Mamadou Ndoye commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et obtenus du délégué du marché, Seyni Dieng. Si il n’y a aucune perte humaine, d’importants matériels et des millions de Fcfa sont partis en fumée. Cet incendie de la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier est le énième du genre. Il y a trois ans, un incendie d’une rare violence sur le même site du marché Ocass, avait emporté plusieurs centre commerciaux et dépouillé une centaine de commerçants sinistrés. Le ministre de l’Intérieur a salué la réactivité et promptitude des secours avec casernes de sapeurs-pompiers, venus de Darou Mouhty, Diourbel, Bambey, Guinguiéo, Fass Barigo et Kaolack) pour renforcer les éléments de la 23è Compagnie de Touba. Mamadou DIEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/480-cantines-et-etals-70-magas...

