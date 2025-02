483 millions F CFA détournés dans une société : La caissière sauvée de prison par sa grossesse Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2025 à 08:26 | | 0 commentaire(s)|

Une grande société d'alimentation générale de la place est victime d'un détournement présumé de 483 236 252 F CFA. La brigade de recherches de Dakar a arrêté les suspects et déféré deux d'entre eux au parquet. Dans le cadre des activités commerciales de cette entreprise, la caissière R. Sonko était chargée de récupérer les factures et l'argent de chaque client. À l'heure de la descente, elle faisait l'état de la caisse puis remettait la recette journalière au gérant O. Diouf qui était chargé de déposer l'argent à la banque puis de remettre les reçus au comptable A. Diouf. Mais ces employés auraient réussi à détourner plus de 400 millions de francs CFA des caisses. Ayant eu des soupçons sur le fonctionnement de son entreprise, le directeur général I. Mboup a contacté le comptable pour lui demander l’état financier de la société. Ce dernier lui a fait croire que tout se passait bien. N'étant pas convaincu, le DG I. Mboup a convoqué tous ses trois employés pour procéder à la vérification des opérations de la société. C'est sur ces entrefaites que le gérant O. Diouf a pris la fuite. Il a été constaté un trou de 483 236 252 F CFA par le directeur général I. Mboup qui a saisi la justice, selon des sources de Seneweb proches du parquet. L'enquête ouverte par la brigade de recherches de Faidherbe a permis d'interpeller le comptable A. Diouf qui a été déféré au parquet le 21 janvier dernier. Quant à la caissière R. Sonko, elle a été auditionnée puis libérée. En fait, la dame a été sauvée d'une arrestation par son état de grossesse. Elle reste à la disposition de la justice. Les gendarmes ont aussi mis fin à la cavale du gérant O. Diouf. Il a été présenté, vendredi dernier, au procureur de la République.



