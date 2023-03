5 ans après sa démission de la magistrature : Le juge Dème prône les états généraux de la Justice

Il y a 5 ans, Ibrahima Hamidou Dème démissionnait de la magistrature afin de dénoncer l'instrumentalisation de la justice par l’Exécutif. Mais aujourd’hui encore, il estime que la situation ne s’est guère améliorée. D’où son appel à la tenue des états généraux de la justice. Ainsi, le président du parti Ensemble pour le Travail, l’Intégrité et la Citoyenneté (Etic) a choisi la date symbolique du 26 mars, marquant cette fameuse démission, pour poser sur la table la problématique de l’indépendance de la justice. «La responsabilité incombe d’abord au président de la République qui a l’obligation constitutionnelle de garantir l'indépendance de la justice, mais aussi à la hiérarchie judiciaire qui n’a pas su préserver un héritage d’une longue culture d’indépendance. La conséquence est que la justice est toujours contestée voire discréditée. L’actualité judiciaire à laquelle nous assistons montre encore un usage excessif et inopportun des poursuites pénales et de la détention dans certaines affaires à connotation politique. Cela renforce le sentiment de la dépendance de la justice au pouvoir judiciaire», affirme Ibrahima Hamidou Dème.



Pour lui, mentionne-t-on dans L'As, la justice doit être non seulement indépendante de tout autre pouvoir, mais elle doit surtout l’apparaître. «C’est une exigence pour que la justice retrouve la confiance des justiciables afin de s’exercer avec l’autorité et la crédibilité nécessaires dans un Etat de droit», souligne-t-il. De l’avis du juge Dème, le combat pour l’indépendance de la justice est essentiel pour la survie de notre démocratie. «Chacun doit prendre conscience de l’importance de la justice, car si elle ne joue pas convenablement son rôle de régulateur social, son rôle d’arbitre impartial à l’égard de tous les justiciables, qu’ils soient demandeurs et défendeurs, parties civiles ou prévenus, il n’y aura pas de liberté, pas d’équité, ni de démocratie, encore moins de paix sociale», tranche le leader de Etic.



En perspective de la prochaine présidentielle de 2024, dit-il, cette question devait être au cœur des priorités, afin de tracer la voie des réformes à entreprendre. «De ce point de vue, la tenue des états généraux de la justice, regroupant tous les corps judiciaires et toutes les forces vives de la nation, devrait faire l’affaire. Une telle approche est une impérieuse nécessité pour la survie de notre Etat de droit et de notre société, d’autant qu’il n’y a aucune alternative à la justice, sinon le chaos», indique Ibrahima Hamidou Dème.



. «le troisième mandat est illégitime et moralement inadmissible».



Evoquant l’actualité politique, Ibrahima Hamidou Dème relève une crise profonde. «Si nous regardons la situation du pays avec lucidité, on peut constater que l’histoire est en train de se répéter et personne ne semble y prêter attention. A 10 mois de l’élection présidentielle, le pays et notre démocratie sont pris en otage par des hommes politiques de tous bords. La violence d’Etat, les confrontations physiques, les invectives et autres violences verbales règnent actuellement dans le champ politique. Malheureusement, les combats de rue ont encore pris le dessus sur l’instauration d’un débat serein autour des réformes politiques et institutionnelles qu’on devait adopter, pour sortir du cercle vicieux de la politique politicienne et de la mauvaise gouvernance. Nous ne cesserons de le marteler, la violence est inacceptable d’où qu’elle vienne. Nous ne sommes pas d’accord et nous ne serons jamais d’accord avec la violence. Toute initiative dans laquelle je perçois la violence, je n'y participerai pas», clame le juge Dème. S’agissant de l’élection présidentielle de 2024, il considère qu’une troisième candidature du Président Macky Sall est inacceptable, «parce qu’elle est illégitime et moralement inadmissible».



L’esprit de la constitution a toujours été de limiter le nombre consécutifs de mandats à deux. Et ce consensus qui est gage de vitalité démocratique et de bonne gouvernance ne doit être remis en cause par aucune manœuvre politicienne. Nous avions depuis 2019 tiré la sonnette d’alarme sur le risque d’une tentative d’un troisième mandat contre laquelle doit se dresser toutes les forces vives de la nation. Les conclusions des assises nationales sont plus que d’actualité, pour opérer les réformes nécessaires afin de parvenir aux ruptures vertueuses que notre pays mérité», souligne le président de Etic. En ce qui concerne sa probable candidature, il révèle qu'il est en discussions très avancées avec d'autres forces politiques et que d'une manière ou d'une autre le parti ETIC sera présent à ces joutes électorales.