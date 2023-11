5e Recensement général de la population: Le budget estimé à 23 milliards de FCfa Le directeur général de l’Ansd, Aboubacar Sadikh Bèye a révélé le budget du 5e Recensement général de la population et de l’habitat (Rgph-5) qui évalue la population résidant au Sénégal à 18 millions d’habitants. Le budget du 5e Recensement général de la population et de l’habitat (Rgph-5) 2023 est estimé à 23 milliards FCfa.

« Le budget dégagé pour mener ce recensement fait état de 23 milliards FCfa, mis à la disposition de l’Ansd par l’Etat », a révélé Aboubacar Sadikh Bèye.



Ainsi, il précise que le budget a été exécuté à hauteur de 20,7 milliards. A l’en croire, les 99% sont mobilisés par l’Etat et 1% par les partenaires techniques et financiers. « Dans le cadre de ce recensement, sur les 30.923 ayant suivi la formation, 26.119 agents recenseurs ont été retenus dont 4091 contrôleurs et 414 agents devant dénombrer la population, 257 assistants en technologie de l’information, plus de 30 mille tablettes ont été mobilisés », a-t-il révélé.



Le patron de l’Ansd s’est félicité de la qualité du recensement et il en veut pour preuve le taux de couverture de 96,2%. En d’autres termes, le taux d’omission est seulement de 3,8% et l’enquête post-censitaire, dit-il, a permis d’apporter des corrections.



« C’est la première fois que le Sénégal fait un recensement complètement digital : de la phase de cartographie censitaire au dénombrement en passant par le recrutement, tout a été digitalisé. C’est une performance du Sénégal en termes de programmation. Le Sénégal peut être fier de son système de statistique national, de ses statisticiens démographes », note M. Bèye.



