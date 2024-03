6 ème jour de campagne à Louga: Mamour Diallo offre un accueil royal à Amadou Ba

Jeunes, femmes, adultes arborant des t-shirt à l’effigie de Amadou BA et des pancartes au nom de leurs leaders respectifs scandent le nom de Amadou BA. Arrivé avec une forte délégation, Amadou BA a été royalement accueilli par les populations de Louga. Les leaders locaux en l’occurrence Mamour DIALLO avec son mouvement « Dolly Macky », le Secrétaire Général du PS Aminata MBENGUE NDIAYE, l’honorable député Mbery SYLLA et les différents responsables de BBY de Louga. Les débats ont été ouverts par le Président du conseil départemental de Louga Mbery SYLLA qui a souhaité la bienvenue à Amadou BA . Dans la foulée, il a appelé les Lougatois à sortir massivement au soir du 24 mars pour élire Amadou BA, 5 ème Président de la République. Après Mbery SYLLA, c’est Samba KANTÉ, le Maire de Nguer Malal qui a parlé au nom des maires de la localité.





Samba KANTE a réitéré l’engagement des maires du département à élire le candidat Amadou BA. Ensuite, Mamour DIALLO a souhaité la bienvenue à Amadou BA. « Il sera le 5 ème Président, s'il plaît à Dieu, au soir du 24 mars 2024 », a-t-il déclaré. « Nous voulions vous accueillir hier avec une forte mobilisation , nous avons refait la même chose aujourd’hui. C’est le Président Macky SALL qui a choisi Amadou BA, je suis bien placé pour le dire », a-t-il poursuivi. Amadou BA, nous l’avons suivi depuis 30 ans et ce qui l’intéresse c’est le travail bien fait. C’est pour cela que le Président Macky SALL l’a choisi », a-t-il ajouté



« Il y’a juste du bruit , nous n’avons pas quelqu’un comme Amadou BA dans le pays », s’est-il réjoui . Vous êtes le candidat de la paix et de la stabilité. J’appelle tous les responsables de Louga à s’unir pour élire le Président Amadou BA au soir du 24 mars 2024 », a-t-il argué.



Par la suite, c’est la patronne du PS de prendre la parole. Elle a rappelé que Amadou BA est le candidat des partis de BBY.« Amadou BA est le candidat du Parti socialiste, de l’AFP et de tous les partis de Benno. Nous avons vu ce que vous avez fait pour le Plan Sénégal Émergent, le Président Macky SALL et tous les Sénégalais ont confiance en vous », a rappelé la patronne des socialistes.



Sur ce, Aminata MBENGUE NDIAYE a tressé des lauriers à Mamour DIALLO, chef de file du Mouvement “Dolly Macky”. « Mamour Diallo a fait une forte mobilisation avec son Mouvement « Dolly Macky » maintenant il est temps « mou Dolly Amadou », a-t-elle déclaré. « Nous n'avons qu’un seul objectif c’est d’élire Amadou BA au premier tour au soir du 24 mars 2024 », a-t-elle conclu.



Ainsi, le candidat Amadou BA a remercié les populations de Louga qui se sont mobilisées malgré le ramadan. Dans cette même lancée, il a adressé ses remerciements à Aminata MBENGUE NDIAYE et Mbery SYLLA. Mais, une mention spéciale a été adressée au leader du Mouvement « Dolly Macky » pour son engagement pour la coalition. Il a aussi salué le Maire de la localité, le Ministre Moustapha DIOP. « Je salue tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar avec à sa tête le Président Macky SALL que je remercie pour son soutien constant. Je veux être le candidat de l’unité, de l’espoir et de l’émergence du Sénégal », a-t-il ajouté, avant d’enchaîner : « Louga est une terre d’ouverture, c’est pourquoi ils sont présents dans la Diaspora et je salue tous nos compatriotes qui y sont », a soutenu Amadou BA. « On ne peut construire le pays sans la Diaspora, c’est pourquoi ils ont une importante part dans notre programme », a-t-il déclaré.



À cet effet, il a rappelé son ambition de créer une banque nationale pour faciliter leurs activités. Pour rappel, nos compatriotes établis dans la quinzième région du Sénégal ont éjecté 1700 millards dans le pays en 2022. De ce fait, Amadou BA évoque son ambition pour la Diaspora. “Je veux augmenter la durée de validité des passeports”, a-t-il promis à la Diaspora. “Nous devons augmenter la sécurité et la durée des passeports pour une durée de 10 ans. Ils ont souvent des problèmes de papiers, il y a la dématérialisation, il faudra permettre aux consulats d’avoir des plateformes et que nos compatriotes de la Diaspora reçoivent leurs papiers sans se déplacer. Les émigrés ont des problèmes de logement, ils ont une part de 20 mille logements dans le programme des 100 mille logements “, a-t-il souligné.



Revenant sur les infrastructures à Louga, Amadou Ba a promis un hôpital pour chaque département et un hôpital de niveau 3 pour chaque chef-lieu de région. “Sur les 5 ans à venir, nous allons créer des programmes pour impacter les populations….Le programme d’un million d’emplois, nous allons le mettre dès le mois d’avril”, a-t-il promis.



A l’issue de sa prise de parole, Amadou BA fait un clin d’œil aux femmes et aux couches vulnérables. “Je ne peux pas venir à Louga sans rendre hommage aux femmes surtout en ce mois de Ramadan, nous sommes avec elles on ne peut construire le pays sans elles … mon objectif c’est d’améliorer le panier de la ménagère, autonomiser les femmes et aider les retraités”, a-t-il ajouté, avant d'appeler les militants et les sympathisants à ce mobiliser pour une victoire éclatante dès le premier tour. Le mot d'ordre est clair, a-t-il lancé, “Kheud voter Ndogou jubiler”.