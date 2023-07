60 ans du Corps de la Paix au Sénégal : une coopération féconde et gagnant-gagnant magnifiée

60 ans du Corps de la Paix au Sénégal ne sont possibles que grâce aux étonnants Facilitateurs de Langue et Le culture (LCF) du Corps de la Paix Sénégal.



Chaque fois que vous voyez un de nos Volontaire parler le Pulaar, le Sérère, le Wolof ou toute autre langue locale, c'est grâce au travail acharné d'un LCF!



Les LCF sont chargés de faciliter l'acquisition, aux stagiaires et Volontaires du Corps de la Paix, des compétences linguistiques, culturelles et techniques dans le cadre de la Formation Initiale et de la Formation Continue, afin de leur permettre de s'intégrer avec succès dans leurs communautés. Ils sont une partie essentielle de l'équipe du Corps de la Paix et alors que nous célébrons notre 60ème anniversaire, nous les célébrons



