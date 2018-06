6ème Edition du prix international Cheikh Ibrahima Niasse pour le récital du saint coran Médina Baye organise depuis six (6) ans une compétition internationale de Récital du Coran intitulée ‘’Prix International Cheikh Ibrahim Niass pour le Récital du Saint Coran’’ durant le mois béni du Ramadan. Cette initiative est mise en place depuis 2013 par le Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass qui a également confié l’exécution à son jeune frère Mouhamed Abdoul Malik Ibrahim Niass.



Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Juin 2018 à 20:12 | | 0 commentaire(s)|

L’objectif visé est d’affirmer la contribution de Médina Baye dans l’apprentissage et la mémorisation du Saint Coran qui est le socle d’un Islam de paix et de Tolérance.



En plus de la forte présence des disciples de Cheikh Ibrahim Niass du Sénégal et d’ailleurs, ce concours est ouvert à tous les musulmans. Chaque année il accueille, la participation de divers pays comme la Côte d’Ivoire, le Cameroun, les Etats Unis, la France, la Gambie, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal.



Au delà des trophées qui sont des chèques et billets pour la Mecque, cette initiative a aussi une haute dimension sociale, car les participants quelque soit leur rang sont récompensés. Le Coordinateur Général Mouhamed Abdoul Malick NIASS insiste pour dire « Nous donnons des récompenses à tous les participants car ils sont tous des vainqueurs dès lors qu’ils prennent part aux meilleurs des concours qui est celui du Saint Coran ».



Chaque année, les organisateurs apportent des soutiens consistants aux jeunes apprenants du Saint Coran afin de contribuer pour leurs meilleures conditions de vie possibles. À la fin, les écoles coraniques participantes reçoivent des subventions de 100 000 à 200 000 Frs CFA.



Le ‘’Prix International Cheikh Ibrahim Niass pour le Récital du Saint Coran’’ est entièrement financé par les donations volontaires. Une grande partie du budget provient de la contribution des disciples de Baye Niass du Sénégal et d’ailleurs mais aussi d’autres bonnes volontés et des structures privées très sensibles à cette noble initiative.



La cérémonie de remise des lauréats de cette 6ème édition 2018 du ‘’Prix International Cheikh Ibrahim Niass pour le Récital du Saint Coran’’ est prévue le lendemain de la nuit du ‘’Laylatoul khadri’’, le mardi 12 juin à Médina Baye.

















Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook