78ème AG des NU : Quand le mot « Coup d’État » résonne dans l’assemblée…!

Réunis à New-York jusqu’au 26 septembre pour la 78 ème session de l’assemblée générale des Nations Unies, quelques chefs d’État et de gouvernement, tout comme d'autres représentants nationaux de haut niveau, ont eu à exprimer leurs inquiétudes et désapprobation face à l’ingérable croissance des coups d’État sur le continent africain.



Démarrée le mardi 19 septembre, la 78 ème session de l’assemblée générale des nations unies est désormais à son troisième jour d’échanges. En effet, des représentants en provenance de 193 pays se sont rassemblés dans la ville américaine de New-York pour discuter de la thématique : « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale : accélérer l’action menée pour réaliser le Programme 2023 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tout le monde. » Un sujet par lequel les chefs d’États africains se sentent particulièrement concernés.



Les différents discours des politiques d'Afrique tournent presque tous autour des récents événements qui se sont produits dans certains pays du continent noir : L’embêtante succession des coups d’État à l’égard des présidents élus. « Lors de l’événement de l’USAID, j’ai exprimé ma profonde inquiétude et mon mécontentement face à l’érosion croissante du constitutionnalisme dans certaines régions d’Afrique où des éléments non sanctionnés arrachent le pouvoir aux dirigeants démocratiquement élus », s'est exprimé sur son compte officiel Facebook le leader du Malawi, Lazarus Chakwera. Après lui, le 20 septembre, c'est au tour du dirigeant Ghanéen Nana Akufo-Addo d'intervenir sur le même sujet durant son discours aux Nations Unies, clamant que les coups d’État ont réapparu en Afrique de l’Ouest, « comme ce que certains espèrent à tort être la solution », a-t-il ajouté.



Face à cette recrudescence de coups d’État, quelle en serait l’issue? Pour le président du Malawi, Lazarus Chakwera la proposition serait, de « conseiller aux gouvernements occidentaux de cesser de coloniser les actifs économiques et les systèmes financiers africains, de décourager les dirigeants africains de cacher les produits de la corruption dans les banques occidentales et de poursuivre les citoyens occidentaux qui contribuent à la corruption en Afrique ». Pour son voisin Ghanéen Nana Akufo-Addo, la suggestion est légèrement semblable à la présente puisqu’il a tenu à appelé les pays occidentaux, qui entretiennent des liens coloniaux et de traite des esclaves avec l’Afrique, à payer des réparations pour leur « exploitation coloniale » qui a favorisé leur développement. Suite à cette parole il confessera : « Peut-être devrions-nous également admettre qu’il ne peut pas être facile de construire des sociétés confiantes et prospères à partir de nations dont les ressources naturelles ont été pillées pendant des siècles et dont les peuples ont été vendus comme marchandises », a-t-il déclaré.

