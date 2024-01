7ème Forum de l'ARTP/Migui Marame Ndiaye: « Cette rencontre avec les professionnels des médias est un cas d’école pour la CJRS » Ce mardi 16 janvier 2024 marque le début du 7ème Forum d'échanges et de partage de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) à Saly Potidal, rassemblant 80 journalistes de divers médias sénégalais pour une rencontre de quatre jours (du 15 au 18 janvier). L'objectif principal de cet atelier est de pérenniser les réalisations et les missions de l'ARTP dans le contexte de l'économie numérique.

Le président de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), M. Migui Maram Ndiaye, a exprimé sa gratitude envers l'ARTP pour son soutien continu aux jeunes reporters, notamment dans le domaine du numérique et de l'écosystème qui l'entoure. Il a souligné l'importance du séminaire en tant qu'occasion d'explorer le domaine de la régulation numérique, mettant en lumière les dix années de régulation qui seront examinées par les professionnels des médias.



S'adressant au Directeur Général de l'ARTP, M. Ndiaye a déclaré que le forum était un cas d'école pour la CJRS : « Le 7e forum de partage et de d’échange avec les professionnels des médias sur les secteurs régulés est un cas d’école pour la CJRS. Un cas d’école parce qu’en plus de nous faire découvrir le domaine de la régulation numérique, ça sera 10 années de régulations qui va passer sous la loupe des professionnels des médias.



Cette rencontre constitue également un vade meccum pour nous membres de la convention surtout dans la démarche inclusive. Nous prendrons note de tout ce qui se fera et apporterons à coups sûrs nos contributions aux documents qui nous serons présentés tout au long de ce séminaire. »



M. Ndiaye a souligné l'importance de la formation pour les journalistes, rappelant que la CJRS attribue chaque année des bourses pour la licence et le Master aux reporters sénégalais. Il a annoncé la création d'un prix dédié au numérique et a sollicité le soutien de l'ARTP pour ce nouveau défi.



Par ailleurs, le président de la CJRS a exprimé des préoccupations quant aux moyens limités de la structure, mentionnant la difficulté d'obtenir un siège à la maison de la presse faute de matériels adéquats. Il a sollicité un accompagnement de l'ARTP pour faciliter l'acquisition rapide de leurs bureaux.



M. Ndiaye a souligné le rôle crucial des jeunes reporters en cette année électorale, les appelant à lutter contre la désinformation et les discours haineux. « Cette rencontre se tient en prélude de la prochaine présidentielle, et ce sera encore nous, jeunes reporters qui serons sur le terrain afin de batailler avec la désinformation et les discours aux teintes racistes ou haineuses.



Cette mission semble d’ores et déjà fastidieuse. Nous venons de boucler une tournée nationale de formation et de sensibilisation des jeunes reporters concernant la couverture médiatique en période électorale avec le CNRA. Plusieurs milliers de gilets et des exemplaires du guide du reporter ont été distribués aux confrères. Toujours d’en l’optique de les accompagner en cette période de forte demande, nous souhaitions également les doter de kits avec des clés USB, des modems portatifs entre autres dans le but de faciliter leurs efforts sur le terrain. Pour cela nous comptons sur votre accompagnement. »



