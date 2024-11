7ème jour de campagne de la coalition And Bessal Sénégal: Son Président en meeting à Saint-Louis EnQuête- La tête de la liste nationale de la coalition And Bessal Sénégal (ABS), Abdoulaye Sylla, a présidé le week-end passé un meeting départemental à la place Me Abdoulaye Wade de Saint-Louis. Occasion qu’il a saisie pour tirer à boulets rouges sur le duo Diomaye-Sonko, mais également pour décliner ses ambitieux projets pour la région Nord.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2024 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Sous les applaudissements des nombreux militants et sympathisants, Abdoulaye Sylla a annoncé son intention de faire de SaintLouis une région industrielle dans les secteurs halieutique et agricole.



Ce projet, selon lui, vise à améliorer les conditions de vie des populations locales en créant des opportunités d’emploi, en particulier pour les jeunes.



“Une fois la majorité acquise, je mettrai en place des usines de transformation de produits halieutiques et agricoles pour permettre à la jeunesse de travailler. Raison pour laquelle je vous invite à voter massivement notre liste le 17 novembre”, a déclaré le leader de la coalition ABS.



Abdoulaye Sylla a aussi soutenu que s’ils obtiennent la majorité à l’Assemblée nationale, d’autres secteurs essentiels à l’épanouissement de la jeunesse, tels que l’éducation, la formation professionnelle, la culture et l’entrepreneuriat seront renforcés.



L’entrepreneur et homme d’affaires politique a profité du meeting pour inviter la jeunesse à croire plus en elle et de ne pas toujours attendre tout de l’État



