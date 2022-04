7mn de vérité audio n°3 / Adji Sarr: "Ousmane Sonko me sodomisait et éjaculait dans..." Rédigé par leral.net le Mardi 19 Avril 2022 à 21:35 | | 0 commentaire(s)| Dans l'acte trois de l'audio, Adji Sarr continue de détailler les fantasmes d'Ousmane Sonko avec elle. A l'en croire, le leader de Pastef l'aurait sodomisée à plusieurs reprises et n'aurait pas éjaculé sur elle, mais dans le jacuzzi. "Après son acte, il m'a dit qu'il devait certainement être la personne que je détestais le plus au monde. Je suis ibadou, je ne peux faire cela avec mes épouses", raconte Adji Sarr. Par contre, Tange exhorte encore Mollah Morgan et tous ceux qui détiennent lesdits audios à les sortir. "Cela ne les arrange nullement pas", a-t-il expliqué.



