81,92% de réussite au BAC au Lycée Malick Sy de Thiès

Le Lycée Malick Sy de Thiès (LMST) s’est encore illustré cette année par ses excellents résultats au baccalauréat. En effet, il a réalisé un taux de réussite de 81,92%. Sur les 935 candidats ayant composé, 766 ont décroché leur BAC dont 428 d’office et 338 après le deuxième groupe, relate L'As.



Avec ces résultats, l’établissement a engrangé 115 mentions dont 1 TB, 18 Bien et 97 Abien. Il s’y ajoute que 4 classes ont réussi à afficher un taux de réussite de 100%. Il s’agit de la TS1 avec 7 admis d’office sur un effectif de 7, la TS2A avec 44 admis d’office et 4 après le deuxième groupe, sur un effectif de 44 candidats. La TL2E a également réalisé cette performance avec 38 d’office et 19 après le second groupe sur 57 candidats, mais aussi la TL1D avec 36 candidats ayant réussi d’office, 10 au deuxième groupe sur un effectif de 46. Et cerise sur le gâteau, l’établissement a signé cette année son retour au concours général avec 2 prix