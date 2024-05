8eme édition du festival transfrontalier Niumi Badiya: le changement climatique au cœur des débats

Toutefois d’autres activités supplémentaires seront greffées à ce festival pendant ces deux jours à savoir un carnaval des plateaux artistiques eductours et une soirée de gala.



Les objectifs visés est de prime abord d’identifier les stratégies de développement touristique pour sauvegarder et améliorer les modes de vie des communautés du delta du Saloum.



Ensuite informer mais aussi de sensibiliser la communauté du delta du Saloum et les visiteurs sur les changements climatiques. Et en fin renforcer l’entente intercommunal en levant les obstacles à son fonctionnement.



Omar Ndiaye