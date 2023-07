9 ème des Jeux de la Francophonie: La délégation des artistes représentant le Sénégal à cette rencontre de la culture et du sports, reçue Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juillet 2023 à 18:23 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre des préparatifs des 9 éme édition des Jeux de la Francophonie, le ministre de la culture et du patrimoine historique a reçu la délégation des artistes représentant le Sénégal à cette rencontre de la culture et du sports. Les jeux de la Francophonie auront lieu à Kinshasa en République démocratique du Congo du 28 juillet au 6 Août 2023. Ainsi, le gouvernement du Sénégal a déployé les moyens nécessaires pour satisfaire ses représentants à cette activité.



