931.000 femmes utilisent une méthode moderne de contraception (officiel)

Quelque 931000 femmes utilisent aujourd’hui une méthode moderne de contraception au Sénégal, a révélé, vendredi, la cheffe de la division de la planification familiale, Dr Marième Dia Ndiaye, soulignant que "830 décès de mères ont été évités ».



"’Au Sénégal, 931 000 femmes utilisent une méthode moderne de contraception en 2023. De même, 360.000 grossesses non désirées, 128.000 avortements à risque et 830 décès de mères ont été évités durant cette année », a-t-elle révélé lors d’un panel de haut niveau sur la santé maternelle. Cette rencontre est organisée par la plateforme 3CAP Santé, en prélude de la célébration de la journée mondiale de la contraception, le 26 septembre, informe l'Aps.



Elle a salué »un engagement politique réel » pour faire baisser le taux de prévalence contraceptive de « 26 % en 2021 à 46 % en 2026 chez les femmes en union’’.



»Nous nous sommes engagées également à réduire les besoins non satisfaits chez les adolescentes mariées de 15-19 ans de 22, 9% en 2019 à 15 % en 2026 et chez les jeunes femmes mariées de 20-24 ans de 19,6 % à 10 % en 2026 », a-t-elle ajouté.