98% des gros œuvres de la Grande Mosquée de Tivaouane terminés

Le comité de pilotage de l’association mise en place par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, pour conduire les chantiers de la Grande Mosquée de Tivaouane a dressé hier un bilan d’étape, à la suite d’une visite guidée qui a réuni les plus grands contributeurs, nous dit L'As.



Selon Serigne Hamid Sy Ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, 98% des gros œuvres sont achevés et les marchés de la dernière phase sont lancés. C’est pourquoi, ditil, la contribution des fidèles, des musulmans de façon générale est plus que jamais souhaitée d’autant plus que le souhait est que l’essentiel des travaux soit achevé d’ici la fin de l’année. En termes de contribution, le mouvement «Tivaouane Ba Faw » (TBF) s’est distingué avec la remise d’une enveloppe globale de 11,015 millions Fcfa.



Selon son président, l’ancien maire Mamadou Diagne Sy Mbengue, par ailleurs Directeur Général de la SN/HLM, cette contribution est le fruit de 21 jours de collecte. Et au-delà de sa contribution personnelle, il indique que tous les membres ont mis la main à la pâte, qu’ils soient travailleurs, chômeurs, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, sympathisants.