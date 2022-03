9ème Forum mondial de l'eau: Un appel de Dakar pour éliminer le choléra Le choléra peut être éliminé par l’accès à l’eau en Afrique tel qu’il a pu l’être ailleurs dans le monde. Plusieurs personnalités politiques, scientifiques, chercheurs, intellectuels et ingénieurs, impliqués dans la lutte contre les maladies hydriques s’engagent pour mettre fin au choléra en Afrique. Elles appellent l’Union africaine et ses instances à prendre le leadership d’une mobilisation des forces vives en faveur de financements dans les domaines de l’eau, de l'assainissement et de l’hygiène, dans l’objectif d’éliminer durablement le choléra et les maladies d’origine hydrique.

L'élimination durable du choléra et la lutte contre les autres maladies diarrhéiques passent nécessairement par une réponse multisectorielle et systémique, afin d’agir sur les causes profondes de la persistance de ces maladies plutôt que d’en gérer les conséquences.



L’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène est donc la seule réponse durable à cette problématique de santé publique.



La communauté internationale, en particulier les bailleurs, sont invités à investir massivement dans les infrastructures d’eau potable et d’assainissement dans une stratégie de long terme.



Cet appel sera lancé par M. Ibrahim Mayaki, ancien PM du Niger, Secrétaire exécutif du NEPAD, Président du GAAC (Global Alliance against Cholera) le 21 mars à 10h à l’Institut Pasteur de Dakar, à l’occasion du 9ème forum mondial de l’eau à Dakar sous la présidence du Président du Sénégal Macky Sall, Président de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine.







