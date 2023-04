[ À la découverte de...] : Kamal artiste styliste surnommé le Maître du Prêt à Porter ! Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Avril 2023 à 00:27 | | 0 commentaire(s)|

Unir les peuples par l'habillement, tel est le but de la marque "Kamal Raw", de l'artiste designer Mouhamadou El Amine Diallo, surnommé "Poulo" ou "Kamal".

Originaire de la Guinée, le fondateur de cette marque de vêtements, prêt à porter, est né et a grandi à Dakar et fait tout son cursus dans cette capitale Sénégalaise.

Trouvé dans son atelier au centre culturel régional de Dakar, l'artiste est d'une petite taille émaillée par un teint clair et des dreadlocks qui cachent son visage oval. Du haut de ses quarante ans, l'artiste est devenu pluridisciplinaire à bas âge. Toutefois, son talent artistique a été dévoilé lorsqu'il travaillait avec un de ses anciens patrons, qui faisait de la décoration intérieure.

Son esprit "rebelle", avec un discours radical, a fait qu'il n'a jamais duré en entreprise. À ses débuts dans le milieu artistique, Kamal lance la marque "Mbedu Jolof" avec un de ses amis. Une marque qui a fait son temps et a fini par disparaître après plus de 10 ans. Après un lustre de retraite spirituelle dans la ville sainte de Touba, tel un Phoenix, l'artiste renaît de ses cendres avec une nouvelle touche qui capte l'attention

C'est l'éclosion avec une nouvelle marque "Kamal Raw", un nom composé d'arabe et d'anglais. En effet, nous explique-il, "Kamal" signifie ( la perfection en arabe) et Raw (Revolution African Wear Ndlr Traduction Anglaise)." Si on veut révolutionner la mode africaine, autant le faire dans la perfection", nous confie l'artiste.

Ainsi, poursuit-il, "Ma relation avec l'art , c'est tout à fait naturel. Récemment, j'ai eu à faire certaines incubations "Dakar Design Hub", dans l'atelier de Sophie Zinga, l'année passée à Popenguine. Mais, depuis tout petit, j'ai toujours eu cette relation avec l'art. Ma mère me rappelle souvent, étant petit, quand je jouais dans un coin, et que les autres prenaient mes jouets, je les laissais avec eux et j'en créais d'autres. [...] Cette inspiration créative, je l'ai toujours eu...", a-t-il martelé Interpellé sur ses inspirations, il dira : "C'est l'Afrique qui m'inspire, et j'essaye de parler aux africains à travers mes designs. Parce que je me dis qu'on est dans un continent qui a plus de cinquante États et des milliards d'habitants aussi, c'est un marché global, l'un des marchés les plus puissants du monde. Si en tant que designer, je n'arrive pas à capter ce marché là, pour moi j'ai failli à ma mission. C'est la raison pour laquelle je m'inspire de la civilisation africaine, de la moderniser pour permettre aux africains de porter cela".



Le rapport qualité-prix En effet, les habits des designers et autres stylistes sont réputés trop chers par le public lamba. Ces derniers ont leur propre clientèle, souvent des riches. Quid du rapport qualité-prix, Kamal s'explique en ces termes : "Partout dans le monde, porter l'habit d'un créateur, c'est cher. Ici au Sénégal, on a le privilège de s'asseoir avec le créateur. Alors qu'en Europe ou aux Usa, tu ne vois même pas le créateur. Le créateur, quand il finit par créer son modèle, tu ne le vois plus. Aussi, la créativité n'a pas de prix, ce ne sont pas des habits de masse. il y a certaines marques qui produisent en masse, elles peuvent se permettre de vendre à certains prix. Le fait de porter un modèle unique n'a pas de prix, c'est un privilège" L'artiste finit par nous confier que ses tenues varient entre 25.000f et 200.000F Cfa.



Plagiat et protection des modèles "Kamal Raw, c'est une marque jeune, qui a démarré en fin 2019, et qui a fait son éclosion en plein Covid 19. On est souvent victime de plagiat, car la loi n'est pas trop protectrice envers les artistes. La reconnaissance par ses pairs, c'est la protection la plus sûre, lorsque tu portes un habit de kamal, la masse te reconnait et te dit, tu as porté du "Kamal", nous explique l'artiste, trouvé dans son atelier au Centre Blaise Senghor, autour de sa nouvelle collection denommée "Dibor" et qui va sortir pour la Korité.



Le "Baye Fallisme", modèle de vie et source d'inspiration Comme beaucoup d'artistes sénégalais, Kamal présente le modele "Baye Fall" comme une source d'inspiration de ses créations, particulièrement le port vestimentaire, les couleurs noir et blanc, et le fameux tissu "Naatt". "On ne peut pas prendre quelque chose qui est communautaire et se l'approprier, c'est comme prendre une orange et dire que ma marque s'appelle Orange, vous produisez des jus d'orange et vous interdisez aux autres de produire des jus d'orange. Maintenant, la particularité réside dans la manière dont on s'inspire du Baye Fall, qu'est ce qu'on a besoin de prendre, qu'est ce qu'on va laisser. Moi par exemple mon inspiration chez les "Bayes Fall", c'est l'habillement de Mame Cheikh Ibrahima Fall, les couleurs, le noir et blanc et du fameux tissu "Naatt" qui a une signification un peu spirituelle, (la prospérité).







