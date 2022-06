A vos parapluies : « De la pluie attendue à Tamba, Matam, Dakar, Kaolack, Fatick, Thiès… », annonce Anacim Durant les prochaines 24 heures, des activités pluvio-orageuses intéresseront les régions Sud-est (Kédougou, Tambacounda, Bakel), Nord-est (Matam) et Centre du pays.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juin 2022 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’annonce de l’ Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, (Anacim) relayée par iGFM, ces orages et pluies évolueront au courant de la nuit et petit matin pour intéresser le Centre ouest notamment Kaolack, Fatick, Thiès, Dakar et Sud-ouest.



Par contre sur l’axe Podor, Saint-Louis et Louga, un ciel nuageux avec des risques de pluies y sera de mise.



La sensation de chaleur sera moins ressentie à l’intérieur du pays avec des maximas qui tourneront entre 38 à 40°C.



