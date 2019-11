ADIE- Avec le fibre optique d'ici 2021: L’Etat veut connecter tous les services du Sénégal Le numérique est l’un des fondements de l’économie du Sénégal. C’est l’avis du Directeur général (Dg) de l’agence de l’informatique de l’Etat (ADIE), qui révèle que la part du numérique sur le PIB (Produit Intérieur Brut) est de 8% au niveau national. Cheikh Bakhoum est convaincu que le pays peut atteindre la barre des 10% avec la stratégie nationale 20-25 au niveau du Plan Sénégal émergent (Pse).

Le gouvernement du Sénégal a récemment adopté la stratégie nationale 20-25 pour impulser une grande dynamique et mettre le numérique au cœur du service public de notre économie. C’est ce qu’a déclaré le Dg de l’ADIE qui souligne que cette nouvelle stratégie a commencé « d’abord à travers l’Etat et ses grands projets, mais également en engageant de grands projets pour le secteur privé ».



« A travers aujourd’hui, l’agence de l’informatique de l’Etat, nous sommes en train de travailler sur des grands projets d’infrastructures. Depuis 2005, l’Etat du Sénégal a commencé ce qu’on appelle l’intranet administrative pour bâtir une infrastructure de télécommunication pour mettre à ce que les administrations puissent communiquer en utilisant du très haut débit notamment avec la mise en place de la fibre optique partout dans le pays », a informé le Dg de l’ ADIE.



Cheikh Bakhoum d’expliquer : « En 2005, nous avons construit à peu près 30 Kilomètres (Km) et aujourd’hui, en 2019, nous à peu près à quelque 4 500 à Km. L’objectif, c’est que d’ici 2021, d’avoir presque 6 000 Km qui vont permettre de pouvoir interconnecter avec la quasi-totalité de nos administrations ».



L’invité de l’émission « Objection » de Sud Fm de ce dimanche 10 novembre 2019 de conclure : « Aujourd’hui, cela va être un acquis majeur pour notre pays, mais également un point de départ pour impulser une dynamique numérique dans tous mes secteurs de notre vie économique et sociale ».

