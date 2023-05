AG de la Maison des Eleveurs de Thiès: Le foncier, les vols de bétail et la préparation de la Tabaski, au centre des débats Président sortant de la Maison des Eleveurs (MDE) de la région de Thiès, Ismaïl Sow a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Après son élection, il a décliné sa feuille de route, en mettant le focus sur le foncier, les vols de bétail et l’approvisionnement du marché en moutons à l’occasion de la prochaine fête de Tabaski. "L'As"

Sitôt réélu à la tête de la Maison des Eleveurs (MDE) de la région de Thiès, Ismaïla Sow a annoncé la couleur. Il renseigne que le nouveau bureau doit d’ores et déjà se retrousser les manches, car les défis du secteur sont énormes dans la région de Thiès, surtout dans le domaine du foncier, des vols récurrents de bétail et de l’approvisionnement du marché en moutons, en perspective de la prochaine fête de Tabaski. A l’en croire, les obstacles liés à la problématique foncière, aux vols de bétail, sont en train de perdurer partout et même dans le monde. D’où la nécessité pour tous les éleveurs, de se donner la main pour engager la bataille contre ces fléaux qui risquent de mettre sérieusement en péril le secteur de l’élevage.



Ce nouveau mandat, dit-il, s’inscrit également dans une volonté de mettre le curseur sur la formation de la jeunesse, pour assurer la relève et lui permettre demain, de prendre en main ce secteur névralgique de l’élevage, pour en faire un moteur de création d’emplois, de richesses et par ricochet de croissance économique. C’est pourquoi, il renseigne que l’accent sera mis sur la formation des acteurs de façon générale, pour les mettre dans des situations leur permettant d’avoir des visions plus claires et une meilleure lisibilité dans leur mise en œuvre, pour prennent mieux conscience de leur mission.



Dans quelques jours, souligne-t-il, de larges concertations seront tenues pour mettre en place une feuille de route dans ce domaine. « Ce sont les moyens qui manquent le plus, mais l’essentiel est que tout le monde mouille le maillot et fasse preuve d’un engagement sans faille » a-t-il indiqué. Il a par ailleurs lancé un appel à l’endroit de tous les éleveurs, pour faire en sorte que lors de cette fête de Tabaski qui pointe à l’horizon, chaque père de famille sénégalais puisse disposer d’un mouton à la dimension de ses moyens. « Cela fait partie de notre rôle et nous devons pleinement l’assumer », dit-il.



D’ailleurs, il a annoncé le déploiement des éleveurs sur le terrain. En effet, ils sont en train de constituer les troupeaux à convoyer vers les points de vente de l’intérieur du pays. Selon lui, des contacts sont aussi périodiques avec leurs collègues de la sous-région, comme la Mauritanie, pour faciliter l’arrivée des moutons, une fois que les formalités administratives sont accomplies ; et toutes les informations utiles dans ce sens seront mises à la disposition du Premier ministre, qui dirige également le secteur de l’élevage.



Il a par ailleurs demandé aux Sénégalais de tout faire pour acheter tôt leur mouton, ce qui peut réduire les spéculations à des proportions suffisamment négligeables, avec un impact positif sur les prix. « Si tout le monde attend jusqu’à la dernière minute, cela n’engendre en général qu’un rush, qui peut être préjudiciable aux acheteurs et dans une autre mesure, qui peut atteindre négativement le vendeur ».



Dans le contexte actuel, les organisations professionnelles en élevage prennent une part croissante dans les réflexions stratégiques et la mise en œuvre des politiques de développement du secteur, grand pourvoyeur d’emplois.



Interlocuteurs privilégiés des éleveurs, beaucoup d’acteurs dont le Conseil national de Maisons des Eleveurs du Sénégal (CNMDE), organisation faitière nationale des éleveurs, s’activent à booster les secteurs dans la création de richesses et de valeur. C’est justement dans le cadre du renforcement de son leadership organisationnel et institutionnel, que le CNMDE s’est lancé dans un processus de renouvellement de ses instances à tous les niveaux. C’est ainsi que la Maison des Eleveurs (MDE) de la région de Thiès a tenu cette assemblée générale, marquée par la réélection du Président sortant Ismaïla Sow, pour un nouveau mandat de 5 ans.

