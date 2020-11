AIBD: Des voyageurs détenteurs de faux tests covid-19, arrêtés

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Novembre 2020 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Le problème des faux tests Covid est une réalité au niveau presque mondial. Un problème à résoudre pour éviter la multiplication des cas surtout importés. Des cas qui sont presque maitrisés au Sénégal depuis des semaines. Seulement des personnes malintentionnées font recours à ces faux tests pour se déplacer. A l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le système marche pour le moment pour faire face à de tels agissements.



C’est ainsi que le samedi 28 novembre 2020, le contrôle sanitaire aux Frontières aériennes et un responsable de l'institut Pasteur ont procédé au contrôle des tests sur les comptoirs du vol Air Côte d’Ivoire. Ce qui a permis avec le code QR mis en place par l'institut Pasteur de détecter 23 faux tests sur des passagers de nationalités nigériane et ivoirienne. Les forces de l’ordre informées sont venues pour débarquer les passagers concernés qui sont mis à la disposition du commissariat spécial de la Police de l'aéroport.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos