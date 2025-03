AIBD SA : 514 agents contre les licenciements et les ?privilèges? du Directeur général Rédigé par leral.net le Lundi 3 Mars 2025 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Un collectif de 514 agents de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) s’oppose fermement à l’annonce faite par le directeur général d’AIBD SA. Le samedi 1er mars 2025, le DG a révélé que la direction envisageait de licencier des agents, une décision qualifiée d’« illégale » par le collectif. « Tous les chiffres avancés sur le personnel sont faux. AIBD SA ne compte actuellement qu’un peu moins de 875 salariés. Les nouveaux recrutements n’ont pas été validés par l’Inspection du Travail. De plus, le directeur général bénéficie lui-même d’avantages indus, tout en invoquant une crise financière. Il recrute de nouveaux cadres alors qu’il prétend réduire la masse salariale, et profite d’un "car plan" malgré plusieurs véhicules de fonction mis à sa disposition aux frais de l’entreprise. L’État du Sénégal doit 70 milliards de FCFA à AIBD SA, ce qui rend le motif économique des licenciements irrecevable. Ces contradictions montrent que la direction fait payer aux travailleurs les conséquences de sa propre mauvaise gestion », dénonce le collectif. En outre, le collectif déplore une manipulation des instances syndicales pour justifier ces décisions arbitraires. Il pointe une gestion opaque, un double discours de la direction, des violations répétées du Code du Travail et l’absence de validation par l’Inspection du Travail. Selon lui, ces pratiques menacent la stabilité sociale de l’entreprise et bafouent les droits fondamentaux des travailleurs. Les agents critiquent également l’utilisation de représentants syndicaux dont le mandat a expiré. « Les délégués présents au conclave de Saly, organisé sur instruction de la direction, n’ont plus de légitimité depuis quatre ans. Les articles L.211 et L.212 du Code du Travail stipulent que les délégués du personnel sont élus pour trois ans et doivent être renouvelés régulièrement. Toute irrégularité doit être soumise au Tribunal du Travail, qui peut ordonner un nouveau scrutin immédiat », argue le collectif. Face à cette situation, les travailleurs exigent l’organisation immédiate d’élections syndicales avant toute négociation avec la direction, ainsi que l’annulation des décisions prises avec des délégués non légitimes. « Sans représentants valides, aucun accord ne peut engager les travailleurs », insistent-ils. Pour rappel, la direction générale justifie ces licenciements par une situation financière critique. Mais le collectif y voit plutôt « une gestion incohérente et contradictoire ».



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79096-aibd-sa-514-ag...

Accueil Envoyer à un ami Partager