AIMS Sénégal : remise de diplômes aux étudiants de la 12ème promotion AIMS Sénégal les étudiants de la 12ème promotion ont reçu ce jeudi 27 juillet 2023 leurs diplômes. La cérémonie de graduation a été présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation le professeur Moussa balde en présence des autorités administratives et académiques du dit établissement.

Pour le ministre Moussa Baldé, offrir une formation compétitive et de qualité répondant à la demande de l'offre de l'emploi à l'échelle national et international serait la raison de la création d'instituts d'excellence d'envergure continental à l'image de l'AIMS Sénégal qui selon lui est en droite ligne des ambitions du chef de l'état Macky Sall pour le secteur de l'enseignement supérieur











