AJTREPE et INPG : un partenariat pour mieux informer sur les ressources naturelles

L'Association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement (AJTREPE), présidée par Youssouph Bodian, et l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG), dirigé par Dr. Fall Mbaye, ont signé une convention de partenariat. Ce rapprochement vise à renforcer la communication, la formation, et la transparence dans l’exploitation des ressources naturelles au Sénégal. Lors de son discours, Youssouph Bodian, president de l'AJTREPE, a rappelé l'importance de l'article 25-1 de la Constitution, qui stipule que "les ressources naturelles appartiennent au peuple". Selon lui, cela place une responsabilité accrue sur les journalistes pour informer les citoyens de manière rigoureuse et accessible. Il a plaidé pour une meilleure formation des professionnels des médias sur les questions techniques et environnementales liées au pétrole et au gaz. « C'est un immense honneur de prendre la parole pour magnifier cette convention qui permettra de mieux comprendre le secteur, de démontrer notre engagement mutuel, et de fournir des informations fiables, claires mais critiques », a souligné M. Bodian. Dr. Fall Mbaye, directeur général de l'INPG, a quant à lui salué cette initiative inédite : « C'est une première pour nous de signer une convention de ce genre avec les journalistes. Cela permettra non seulement de mieux informer les populations mais aussi de vulgariser la loi sur le contenu local et de sensibiliser sur les impacts environnementaux liés à l’exploitation des hydrocarbures. » Le partenariat prévoit des formations spécialisées pour les journalistes, un partage approfondi des connaissances sur le secteur extractif, et une collaboration dans la diffusion d'informations transparentes. Il s’agit également d’un engagement pour sensibiliser les communautés aux enjeux environnementaux et socio-économiques des ressources naturelles. En s'unissant, l’AJTREPE et l’INPG montrent la voie vers une gestion plus inclusive et responsable des richesses naturelles, en mettant l'accent sur le rôle clé de la presse dans ce processus. Avec IGFM



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78304-ajtrepe-et-inp...

