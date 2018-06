ALERTE- La passerelle de Ouest foire fissurée : les riverains et les passants en danger de mort ! Les riverains qui empruntent la passerelle de Ouest Foire sont en danger de mort. Cette passerelle fissurée est présentement devenu un danger permanent pour les riverains qui, désormais l'empruntent en risquant leurs vies. « Elle est fissurée (Ndlr : la passerelle) et ça empire. On la prenait chaque jour pour emmener notre fils à la crèche, mais, on a arrêté tellement ça devient dangereux », révèle un parent à Leral.net. D’ailleurs, Leral.net va d’ailleurs dépêcher sur le terrain ses reporters pour un grand reportage vidéo, afin d'alerter les populations et les autorités.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Juin 2018 à 17:09



