ALSAR de Racine SY parti seul aux législatives, révélation du scrutin à Podor...

Le mouvement national And Liggey Sénégal ak Racine -ALSAR- de notre Leader Racine SY n'a pas été épargné par le rouleau compresseur de Pastef parti au pouvoir dans la commune de Podor. Mais ALSAR est très méritant et reste extrêmement résilient pour avoir franchement talonné Pastef dans la Commune.



Avec 1368 voix dans son escarcelle, ALSAR a devancé la coalition Takku-Wallu (1220 voix) composée notamment de deux anciens partis au pouvoir l'APR et le PDS en l'occurrence sans compter d'autres forces politiques...

Une performance remarquable !



Le mastodonte Pastef raflant la mise communale avec 1556 voix donc avec à peine plus de 100 suffrages qu' ALSAR...



Pour notre première participation à des élections à l'échelle nationale, ALSAR aura suscité beaucoup d'espoirs et pourrait d'ailleurs renverser la tendance dans le département d'autant que ce mouvement national lancé en 2017 dispose de bastions imprenables notamment dans les localités de Fanaye, Diagnoum, Dimath, Diattar, Thiangaye, Thillé Boubacar, Ndiawar,Donaye Taredji, Mafré, Bidi ( commune Guédé village), Médina Ndiathbé, Cas- Cas, Walaldé ou encore Thilogne ( département de Matam),Coulibantan,Koupentoum, Tambacounda etc.



Racine SY dispose d'un capital social et sympathie inestimable dans le département de Podor grâce à ses actions sociales de grande envergure liées à l'appui aux cultes ( construction de mosquées),au financement des femmes sans oublier la construction et l'équipement de structures sanitaires, la promotion de l'emploi des jeunes et la protection des personnes âgées...



Pour sa première participation à des élections nationales, ALSAR a déjà gagné le pari de la visibilité et du positionnement dans cet échiquier politique réputé difficile.



MLD