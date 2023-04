ALerte Santé : Panne du scanner de l’hôpital de Saint-Louis, un clavaire qui dure... Certains malades à Saint-Louis souffrent le martyre. Pour cause, nous dit « L’As », le scanner de l’hôpital régional de Saint-Louis est tombé en panne depuis longtemps.



Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Avril 2023 à 17:02

Depuis lors, les malades sont orientés à Louga pour juste faire un scanner. Certains malades sont obligés de louer une ambulance parce que leur état de santé ne leur permet pas de prendre un véhicule particulier.



On signale d’ailleurs que l'hôpital de Louga commence à limiter le nombre de malades transférés pour une TDM ; rajoute le journal. Les autorités et le conseil départemental de Saint-Louis sont interpellés.



