AN/ Élections du 8e vice-président : Wallu propose Farba, Pastef dit niet, invoque le respect de la parité et l’article 14 du RI Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2024 à 01:25 | | 0 commentaire(s)|

Les débats sont déjà houleux entre présidents de groupe parlementaire de la 15e législature. Me Aïssata Tall Sall et Ayib Daffé se sont livré à un débat houleux sur l’élection du 8e vice-président du bureau de l’Assemblée nationale. « Nous sommes en séance inaugurale, la première de notre législature. Au nom du groupe sénégalais Takku wallu, je souhaite sincèrement, très fortement que nous puissions travailler en parfaite harmonie, dans la cordialité, dans le respect les uns des autres, afin de satisfaire les besoins du peuple sénégalais. Cela dit, Monsieur le Président, nous avons le règlement intérieur, l'article 13 du règlement qui dit que nous devons procéder à l'élection d'un vice-président. Le vice-président que nous avons, nous l’avons en vertu de la loi et du règlement intérieur », a déclaré la parlementaire et présidente du groupe Takku Wallu.







Ayib Daffé prend la parole et déclare : « du premier au 7ème vice-président, nous avons respecté la parité. Nous avons demandé, et nous le ferons encore. Mais je ne sais pas pourquoi ils hésitent, depuis ce matin, à présenter un candidat qui ne respecte pas la parité. Ils veulent bloquer les projets et faire croire aux Sénégalais que c'est la majorité qui bloque », regrette le président du groupe parlementaire de Pastef.



Le député de la majorité ajoute que l'article 14 stipule clairement: « les postes de vice-présidents et de questeurs sont attribués dans l'ordre fixé à l'article 13, qui est la liste des premiers postes de vice-présidents, en donnant ensuite la priorité au groupe qui a obtenu le plus de voix. Nous sommes le groupe qui a obtenu le plus de voix . Le groupe qui a obtenu le plus de voix est la majorité, qui est la volonté du peuple sénégalais. Nous devons respecter la volonté du peuple sénégalais. Respecter la volonté du peuple sénégalais, c'est appliquer ces règles, appliquer la priorité. Nous avons appliqué notre priorité. Nous avons obtenu 7 postes de vice-présidents », souligne-t-il.







La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu rappelle que son collègue Ayib a déclaré que je n'aurais jamais imaginé me mettre dans cette position pour citer des hommes et des femmes. Nous sommes tous députés. Et le groupe Takku Wallu Sénégal n’a pas de leçon de féminisme à retenir. Pour la première fois, il a investi une femme à la présidence d'un groupe parlementaire. « Cela illustre bien ce que les femmes pensent de vous. La deuxième chose que je voudrais vous demander, c'est qu'en tant que femme, je n'apprends pas des femmes», a t-elle ajouté.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/AN-Elections-du-8e-vice-...

Accueil Envoyer à un ami Partager